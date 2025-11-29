Favara

Tragedia a Favara, 71 enne trovato morto in casa

L'uomo è stato trovato morto nella sua abitazione in via Roma

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 71 anni, Antonio Bumbello, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Via Roma a Favara. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dal fatto che non vedevano l’uomo da alcuni giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri. Per l’uomo, però, non c’era ormai più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, la morte è avvenuta per cause naturali, di fatti non sono stati riscontrati segni di effrazione né elementi che facciano pensare a un coinvolgimento di terzi. L’uomo, insegnate in pensione, viveva da solo e non aveva né figli e né parenti.

