Apertura

Chiede soldi per parcheggiare all’ospedale di Canicattì, denunciato per tentata estorsione 

Prima ha preteso i soldi per il parcheggio e poi ha danneggiato lo specchietto dell’auto della donna che si era rifiutata di pagarlo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Non soltanto ha preteso di essere pagato per il parcheggio in uno spazio adiacente all’ospedale di Canicattì ma ha danneggiato lo specchietto dell’auto della donna che si era rifiutata di dargli i soldi. Un 54enne parcheggiatore abusivo del posto è stato denunciato dalla polizia per il reato di tentata estorsione.

L’automobilista, dopo essere stata minacciata e aver ritrovato lo specchietto rotto, ha deciso di chiamare i poliziotti e raccontare quanto accaduto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e peraltro sottoposto alla libertà vigilata, è stato denunciato. Nei suoi confronti è stato applicato anche il Daspo urbano con l’obbligo di non frequentare più quella zona. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palma di Montechiaro

Violenza sessuale e lesioni, arrestato (di nuovo) 25enne di Palma di Montechiaro 
Agrigento

Ennesimo supermercato preso di mira, ladri all’Eurospin di Villaseta 
Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, firmato il 41bis per James Burgio 
Catania

Minaccia di lanciarsi dal balcone, carabinieri salvano 21enne
Agrigento

Anioc, la revisione costituzionale al centro di un convegno ad Agrigento
Apertura

Venditore di arance di Ribera trovato morto in un camper in Toscana 
banner italpress istituzionale banner italpress tv