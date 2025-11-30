Chiede soldi per parcheggiare all’ospedale di Canicattì, denunciato per tentata estorsione 

Non soltanto ha preteso di essere pagato per il parcheggio in uno spazio adiacente all’ospedale di Canicattì ma ha danneggiato lo specchietto dell’auto della donna che si era rifiutata di dargli i soldi. Un 54enne parcheggiatore abusivo del posto è stato denunciato dalla polizia per il reato di tentata estorsione.

L’automobilista, dopo essere stata minacciata e aver ritrovato lo specchietto rotto, ha deciso di chiamare i poliziotti e raccontare quanto accaduto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e peraltro sottoposto alla libertà vigilata, è stato denunciato. Nei suoi confronti è stato applicato anche il Daspo urbano con l’obbligo di non frequentare più quella zona.