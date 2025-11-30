Catania

Minaccia di lanciarsi dal balcone, carabinieri salvano 21enne

L'equipaggio è riuscito ad afferrarlo e a portarlo in un'area sicura, evitando così il peggiore degli epiloghi

Momenti di tensione a Catania, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha impedito che una situazione potenzialmente drammatica si trasformasse in tragedia. Una chiamata segnalava la presenza di un giovane in preda a una grave agitazione all’interno di un B&B in corso Sicilia.

Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato un 21enne affacciato pericolosamente oltre il parapetto del balcone della struttura che pronunciava frasi sconnesse e minacciava più volte di lasciarsi cadere nel vuoto. I militari dell’Arma sono riusciti ad avvicinarsi a lui con cautela, mettendo in atto un dialogo volto a calmarlo e prevenire gesti impulsivi. Conn un’azione coordinata e attenta, l’equipaggio è riuscito ad afferrarlo e a portarlo in un’area sicura, evitando così il peggiore degli epiloghi. Una volta messo in salvo, il giovane è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo ha trasportato presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale “San Marco” per gli accertamenti e l’assistenza necessari.

