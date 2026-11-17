Notte di fuoco a Cannatello, frazione balneare di Agrigento. Un incendio ha devastato la pizzeria “Playa d’Or”, esercizio commerciale attualmente chiuso ma che durante la stagione estiva è pienamente operativo. Il rogo, in breve tempo, ha provocato ingenti danni all’attività che si trova a pochi passi dal mare. La pizzeria è di proprietà di un imprenditore 31enne di Favara. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale e gli agenti delle Volanti. Al via le indagini per accertare la natura dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.