Ragazzi di Favara morti a San Leone, chiesta archiviazione per due indagati: “Impossibile ricostruire dinamica”

Non ci sono telecamere né testimoni oculari e lo stato dei luoghi, già alterato all’arrivo delle forze dell’ordine, non ha permesso di effettuare rilievi tecnici attendibili. La Procura di Agrigento ha avanzato richiesta di archiviazione nei confronti di due indagati – accusati di omicidio stradale – coinvolti nell’inchiesta sulla morte di Salvatore Vetro e Salvatore Barba, 20 e 32 anni, entrambi di Favara, deceduti in un tragico incidente avvenuto il 30 giugno 2024 lungo il viale delle Dune, a San Leone. Si tratta dei due superstiti del sinistro, anche loro di Favara, difesi dagli avvocati Maria Alba Nicotra e Giuseppe Scozzari. Alla richiesta, firmata dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dal sostituto procuratore Elettra Consoli, si sono opposti i familiari delle vittime, rappresentati dagli avvocati Daniela Posante e Michele Liuzzi. La prima, nell’interesse dei congiunti di Barba, ha chiesto l’imputazione coatta per uno degli indagati; il secondo, che tutela i parenti di Vetro, ha chiesto invece un supplemento di indagini. A decidere se archiviare o meno sarà il gip Agata Genna che, a margine dell’udienza celebratasi questa mattina, si è riservata.

Il drammatico incidente si è consumato il 30 giugno 2024. Le due vittime viaggiavano, insieme ai due indagati, a bordo di altrettanti scooter quando, per cause non del tutto chiare, si sono scontrati. Ed è questo il principale nodo dell’intera inchiesta. Per la Procura, infatti, dalle indagini svolte non è stato possibile stabilire in modo certo chi fosse alla guida dei due motocicli. Entrambi gli indagati hanno dichiarato che al volante ci fossero le vittime. Una tesi che – scrivono gli inquirenti – sebbene “sospetta perchè consente ai soli superstiti di sottrarsi a ogni responsabilità non trova al momento elementi oggettivi che la smentiscano”. Anche le persone sentite dai carabinieri, ma giunte sul posto soltanto in un secondo momento, hanno fornito versioni contrastanti su chi fosse alla guida e tutte le dichiarazioni, ad ogni modo, si fondano su supposizioni e deduzioni. La Procura ha valutato anche di disporre una consulenza medico legale comparativa per stabilire chi realmente fosse alla guida degli scooter ma le lesioni riportate non consentono di sciogliere il dubbio con attendibilità e certezza. Per tutti questi motivi, dunque, i pm ritengono che non vi siano prove idonee a sostenere l’accusa in giudizio nei confronti dei due indagati chiedendone l’archiviazione. Alla richiesta, come detto, si sono opposti i familiari delle vittime. A decidere sarà il gip.