“Un detenuto nigeriano di 35 anni, affetto da patologie psichiatriche, ieri sera si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella al piano terra del reparto Mediterraneo della casa circondariale di Trapani. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso della polizia penitenziaria e dei sanitari. Sale così a 66 la tragica conta dei reclusi che dall’inizio dell’anno si sono suicidati. A questi bisogna aggiungere 4 operatori che si sono tolti la vita nel 2026. Il reparto Mediterraneo, peraltro, è quello che è stato interessato da pesanti disordini il 30 ottobre scorso e versa in pessime condizioni strutturali, di salubrità, d’igiene e di sicurezza”. Lo denuncia Gennarino De Fazio, responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria.