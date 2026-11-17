Prosegue e si rafforza il percorso di collaborazione tra il Discobolo A.S.D. Sciacca e il Club Scherma Lazio Ariccia, due realtà di consolidata tradizione nel panorama schermistico nazionale, particolarmente legate alla specialità della sciabola. Un’esperienza che, nata la scorsa estate, continua a produrre risultati significativi sia sul piano sportivo sia sotto il profilo umano e formativo. La recente trasferta di Terni al primo appuntamento di qualificazione agli Assoluti, che ha visto impegnati atleti e tecnici delle due società in tre intense giornate di gare, rappresenta un ulteriore tassello di un progetto fondato sulla condivisione di competenze, esperienze e percorsi di crescita.

A rappresentare il Discobolo sono 9 atleti, impegnati nelle competizioni assolute e juniores di sciabola. Tra i risultati più importanti spiccano il terzo posto conquistato da Sofia Gullo nella sciabola femminile assoluta e il terzo gradino del podio ottenuto da Nino Invernizzi nella prova juniores maschile. Positivi anche i piazzamenti di Giorgia Rosselli, sesta tra le juniores e protagonista di un’importante prova anche nella categoria assoluta, insieme alle prestazioni di Marina Savona, Vittoria Becchina, Maria Vittoria Rossi, Aida Pia Figlioli ed Ettore Buscarnera. Del gruppo fa parte anche Tiziano Tomassetti, che non ha preso parte a questa gara in quanto già qualificato con la lista d’Elite della sciabola maschile.

“Al di là dei risultati agonistici – commenta il Presidente Giuseppe Simone Vullo – la trasferta ha confermato il valore di una collaborazione che consente agli atleti delle due società di confrontarsi costantemente all’interno di un ambiente stimolante, favorendo la crescita tecnica e personale di ciascun partecipante”. Il Discobolo Sciacca esprime il proprio ringraziamento ai fratelli Castrucci e a Lucio Landi, ed ai tecnici Matteo Marini e Fabio Bianchi del Club Scherma Lazio Ariccia, per aver creduto sin dall’inizio in questo progetto condiviso e per la professionalità e il costante lavoro svolto in sinergia.