Incendio di sterpaglie al Villaggio Mosè, fiamme raggiungono centro accoglienza e attività commerciali

E’ in corso un maxi incendio di sterpaglie al Villaggio Mosè nei pressi di Viale Cannatelo. In poco tempo le fiamme si sono propagate per tutto il terreno e hanno raggiunto il centro di accoglienza “La mano di Francesco” e diverse attività commerciali.

Lanciato l’allarme sul posto più squadre dei Vigili del Fuoco che stanno cercando di spegnere il rogo; presenti anche per supporto e viabilità i militari dell’Esercito e le volanti della Polizia. I migranti presenti nel centro, per precauzione, sono stati fatti evacuare dalla strutta Non risultano feriti o intossicati. La situazione è sotto controllo.