Incidente stradale a San Leone, tre auto coinvolte e tre feriti (lievi) in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in via dei Giardini, nel centro del quartiere balneare di San Leone. Tre le auto coinvolte. Si tratta di una Mercedes e due Smart. Il bilancio è di tre feriti, tutti per fortuna non in gravi condizioni. I conducenti dei veicoli sono stati trasferiti in ospedale per le cure mediche del caso.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto frontalmente tra la Mercedes e una Smart mentre il terzo veicolo sarebbe stato coinvolto poco dopo nel tamponamento. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.