Incidente stradale al Polo Universitario, automobilista in ospedale in codice giallo 

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Piersanti Mattarella, in una curva nei pressi del Polo Universitario di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili. Il bilancio è di un ferito. Si tratta del conducente di uno dei due mezzi. L’uomo, cosciente, ha riportato traumi sparsi ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli operatori del 118.