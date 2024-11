Insulta i poliziotti che lo fermano perchè senza patente, denuncia e 5mila euro di multa 

Denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e una maxi sanzione di cinquemila euro. È stata una serata movimentata quella che ha avuto come protagonista un trentenne da anni residente ad Agrigento. L’uomo, al volante di un’auto, è stato fermato dagli agenti delle Volanti della questura della Città dei templi, impegnati in un controllo di routine.

Da un più approfondito accertamento è emerso che il trentenne fosse sprovvisto della patente di guida. Durante la fase della compilazione del verbale, l’automobilista sarebbe andato in escandescenza iniziando ad insultare gli agenti che lo stavano sanzionando. Così, oltre ad una multa di ben 5 mila euro, è scattata anche una denuncia a piede libero.