Intenso messaggio di pace del Coro Polifonico “Sergio Alletto”

Ieri, nella suggestiva cornice di Villa Bonfiglio, si è tenuta una cerimonia commemorativa particolarmente sobria, in segno di rispetto per la recente scomparsa del Santo Padre, per celebrare l’80° anniversario della Liberazione d’Italia.

Un momento solenne e carico di significato.

Il Coro Polifonico “Sergio Alletto” è stato invitato dalla Prefettura di Agrigento a presenziare per offrire il suo contributo artistico e spirituale. A chiusura della manifestazione il coro ha lanciato un forte messaggio di pace, speranza e fraternità, un monito che il Santo Padre ha sempre rivolto durante il suo pontificato fino alla sua ultima benedizione.

Il brano eseguito infatti è stato Ose Shalom, un canto ebraico scritto da Leavitt che invoca la pace: “Colui che fa regnare la pace nei cieli, porti la pace anche su di noi.”

Il canto eseguito ha ricordato ai presenti l’ultimo messaggio di Papa Francesco nel giorno di Pasqua “L’amore ha vinto l’odio. La luce ha vinto le tenebre. La verità ha vinto la menzogna. Il perdono ha vinto la vendetta. Il male non è scomparso dalla nostra storia, rimarrà fino alla fine, ma non ha più il dominio”, messaggio che i coristi hanno affidato alla voce della musica.

L’interpretazione intensa e sentita dei coristi, diretti dal Maestro Lorenzo Puma ed accompagnati alla tastiera da Emanuele Sanfilippo e al clarinetto da Salvatore Ruggeri, ha saputo creare un’atmosfera di raccoglimento, trasmettendo valori di speranza, fratellanza e unità, in perfetta sintonia con il senso della giornata.

La presenza del Coro Polifonico “Sergio Alletto” ha rappresentato un momento particolarmente significativo all’interno della cerimonia, sottolineando come la musica, ancora una volta, riesca a farsi ponte tra memoria storica e impegno per un futuro di pace.