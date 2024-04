Interesse pubblico, l’Ass. Agrigento in comune: “i cittadini vogliono risposte”

Tante ombre che gravano sull’operato della giunta Miccichè, specialmente dopo le recenti gravi inchieste giudiziarie. Ed è per questo che oggi pomeriggio l’associazione Agrigento in comune ha organizzato una manifestazione di interesse pubblico, per chiedere trasparenza e legalità.

“Cittadini devono rivendicare il diritto di vivere in una città che sia libera da corruzione, affarismo. Sicuramente gli arresti importanti che ci sono stati denunciano una situazione in cui gli amministratori sperperano il denaro pubblico per i loro interessi. Dobbiamo riuscire a strutturare un futuro per questa città”, ha dichiarato Michele Sodano portavoce dell’Associazione Agrigento in comune.

Alla manifestazione ha partecipato il Codacons, l’associazione Punto e a Capo, il Pd e purtroppo pochi cittadini si sono visti in piazza Pirandello.

“Siamo felici che oggi ci sono alcuni agrigentini che hanno aperto gli occhi, ma la gente deve scendere in piazza non in numero striminzito, ma perchè manca l’acqua, mancano i servizi essenziali, tutti si lamentano ma nessuno fa nulla. Avevo già denunciato in passato a Miccichè che c’era una piovra all’interno del Comune e oggi esce tutto fuori e chiederò ancora una volta lumi sulla scelta dei dirigenti. I consiglieri comunali, la deputazione, il sindaco sono di una serenità abnorme, ci sono degli arresti, e per il sindaco è tutto normale e oggi prende la scusa di un incontro con Schifani. Oggi sono felice che la gente sta aprendo gli occhi sull’operato”, ha dichiarato Giuseppe Di Rosa del Codacons.

Il sindaco Franco Miccichè, come già detto ieri ai nostri microfoni, non sarebbe stato presente per un impegno istituzionale con il presidente della Regione a Palermo, ma si è reso disponibile ad incontrare i cittadini.

“Poteva chiamare il vicesindaco, invece di fare questi scivoloni il sindaco e non mandare nessuno al suo posto per incontrare i cittadini”; ha detto Mario Aversa dell’associazione Punto e a Capo.