Internazionalizzazione delle Imprese Siciliane, incontro alla Camera di Commercio di Agrigento

E’ stato presentato alla Camera di commercio di Agrigento il progetto per l’Internazionalizzazione del Sistema delle Imprese Siciliane.

Il meeting promosso dallo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese-SPRINT Sicilia, unitamente all’Assessorato delle Attività Produttive, MAECI-Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, ICE-Agenzia, Simest-gruppo CDP, SACE ed Unioncamere Sicilia, in partnership con le organizzazioni di categoria rappresentanti delle imprese.

Nel corso dell’incontro le imprese hanno avuto un’occasione unica per ricevere un primo orientamento all’export e per scoprire nuove opportunità di crescita ed espansione sui mercati esteri.

I lavori sono stati introdotti dal Commissario straordinario della CCIAA di Agrigento Giuseppe Termine che ha rilevato l’importanza per le imprese locali di dotarsi delle necessarie informazioni per affrontare i mercati esteri.

Subito dopo è intervento il responsabile dello Sportello Sprint Tommaso Di Matteo che ha presentato gli strumenti che vengono messi a disposizione delle imprese per farle crescere grazie alle opportunità che vengono messe a loro disposizione con le più innovative pratiche di promozione e comunicazione.

A seguire sono stati i rappresentanti di Maeci, Sace e Simest a informare i convenuti sugli aspetti tecnici che consentono di sfruttare al meglio la possibilità per le aziende di accreditarsi sui mercati esteri.

Nella parte finale della giornata alle imprese presenti è stata data l’opportunità di confrontarsi con gli esperti presenti per approfondire i dettagli degli strumenti presentati.