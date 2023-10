“IoMiAttivo”, ad Agrigento l’evento di Amnesty International

Il gruppo 283 di Amnesty International Italia organizza ad Agrigento “#IoMiAttivo” con l’evento “Per fare crescere i diritti”. Il gruppo – che opera ad Agrigento dal 2007 – sarà a Porta di Ponte sabato 28 dalle ore 17,30 alle 20 con un banchetto informativo: gli attivisti faranno conoscere le loro iniziative insieme alle ragioni del loro impegno in favore dei diritti umani. Chiederanno a tutti di unirsi a loro perché ogni singolo contributo è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di un mondo in cui ognuno possa godere dei propri diritti

Dal 21 al 29 ottobre oltre 50 gruppi locali di attivisti e attiviste di Amnesty International Italia si mobilitano su tutto il territorio nazionale per far conoscere il movimento. Il gruppo 283 di Amnesty International Italia partecipa all’iniziativa #IoMiAttivo, una settimana di incontri e appuntamenti pubblici con l’obiettivo di far conoscere la propria attività e invitare i cittadini a confrontarsi sul tema dei diritti umani. IoMiAttivo è infatti un’iniziativa mirata a coinvolgere nuove persone nei gruppi di volontari e volontarie locali e a sostenere le campagne e le attività promosse quotidianamente da Amnesty International in tutto il mondo. L’elenco completo degli eventi è consultabile sul sito internet di Amnesty International Italia.

Amnesty International conta oggi oltre sette milioni di soci e sostenitori nel mondo, di cui circa 80.000 in Italia. Nella sua storia, l’organizzazione ha svolto campagne per liberare i prigionieri di coscienza, abolire la pena di morte, porre fine alla tortura e alla violenza contro le donne, contrastare impunità e discriminazione, garantire il diritto all’alloggio, alla salute e all’istruzione, riaffermare i diritti umani di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Dal 1961 a oggi, Amnesty International ha contribuito a salvare una media di tre vite al giorno.