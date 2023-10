Irregolarità nel cantiere del depuratore di Timpa dei Palombi: 5 denunce 

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme ai militari della Compagnia di Agrigento, hanno effettuato un controllo nei cantiere che insistono nell’area dove sorgerà il depuratore di Timpa dei Palombi, tra la Città dei Templi e Favara. Al termine dell’ispezione sono state riscontrate diverse irregolarità e cinque persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Si tratta del coordinatore della sicurezza, a cui viene contestata l’omessa sospensione dei lavori in caso di pericolo, e quattro imprenditori: due agrigentini, un catanese, un nisseno e un ennese. A questi ultimi viene contestato l’omissione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. I carabinieri hanno anche elevato sanzioni per migliaia di euro.