La Cgil in piazza per Gaza: manifestazione anche ad Agrigento

La Cgil scende in piazza per manifestare contro il massacro a Gaza, la deportazione del popolo palestinese e per chiedere ai governi, in primo luogo a quello italiano, iniziative incisive che fermino l’incursione del governo e dell’esercito israeliani sulla Striscia. Ad Agrigento la manifestazione si svolgerà sabato 20 settembre alle ore 18 con raduno a Porta di Ponte.

“La pace viene prima di tutto – dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino –. Quello che accade è disumano, è inaccettabile, le escalation militari sono inaccettabili, non si vince sterminando l’avversario, tantomeno un popolo innocente. Il governo italiano e l’Europa escano dal letargo. In Sicilia c’è un popolo che condanna senza se e senza ma ogni forma di violenza da qualunque parte venga, perché violenza chiama violenza e fa precipitare nel baratro l’umanità. Il percorso di sviluppo della nostra regione e del Paese non può prescindere dalle iniziative per la pace, le due cose vanno di pari passo e altrettanto la nostra mobilitazione”.