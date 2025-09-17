Parametri non conformi dell’acqua, scattano divieti a Cannatello e traverse

Vietato l’uso dell’acqua per parametri non conformi nella zona di via Cannatello e traverse. A comunicarlo è il sindaco di Agrigento Franco Miccichè che con apposita ordinanza ha stabilito “la limitazione all’uso per consumo umano, non uso alimentare, non uso igiene intima” dell’acqua fornita.

L’ordinanza ha effetto immediato e sarà revocata solo dopo che i valori saranno tornati in linea con quanto stabilito dalla norma.