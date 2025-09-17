Agrigento

Taxi ad Agrigento, Cantone: “Stiamo cercando di migliorare il servizio”

Dopo varie segnalazioni si è svolta una riunione tra la categoria e l'assessore comunale

Si è svolta questa mattina una riunione tra l’assessore alla Polizia Locale e del Settore Attività Produttive del Comune di Agrigento Carmelo Cantone e i tassisti, convocata a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini, operatori turistici e visitatori. Più volte, infatti, è stato segnalato che non sempre i mezzi risultano disponibili per gli spostamenti all’interno del territorio comunale.

“Durante l’incontro ho illustrato le criticità riscontrate nel servizio taxi e ascoltato con attenzione le osservazioni e le spiegazioni fornite dagli operatori presenti, intervenuti in gran numero. È evidente che una città che si definisce a vocazione turistica deve poter contare su un servizio taxi puntuale ed efficiente. Per questo motivo, nelle prossime settimane, proseguiremo il confronto con la categoria, con l’obiettivo di migliorare e potenziare il servizio, a beneficio di residenti e turisti”; ha dichiarato l’assessore Cantone.

