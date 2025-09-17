Scontro tra due auto lungo la Sp 3 per Favara: tre feriti

Un incidente stradale si è verificato all’ingresso di Favara lungo la strada Provinciale 3, contrada San Benedetto. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Grande punto e una Ford eco sport. Il bilancio è di tre feriti trasferiti in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Non versano in pericolo di vita. Sul luogo per l’accertamento del sinistro stradale i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Agrigento.