Favara

Scontro tra due auto lungo la Sp 3 per Favara: tre feriti

I feriti non versano in pericolo di vita

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato all’ingresso di Favara lungo la strada Provinciale 3, contrada San Benedetto. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Grande punto e una Ford eco sport. Il bilancio è di tre feriti trasferiti in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Non versano in pericolo di vita. Sul luogo per l’accertamento del sinistro stradale i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Agrigento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Favara

Scontro tra due auto lungo la Sp 3 per Favara: tre feriti
Agrigento

Scooter si scontra con auto nei pressi della rotonda Giunone: due feriti
Apertura

Blitz “anti pezzotto”, perquisizioni a Favara e Aragona 
Apertura

Cellulari e droga, ecco come Rinzivillo gestiva i traffici dal carcere di Agrigento 
Apertura

L’omicidio dell’impiegato comunale di Raffadali, no alla riapertura dell’istruttoria 
Agrigento

Parametri non conformi dell’acqua, scattano divieti a Cannatello e traverse