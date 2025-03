La crociata dell’Akragas parte male, posterbus incagliato in strada e traffico in tilt

Non proprio un periodo felice per l’Akragas. La società ormai non esiste quasi più, la squadra si avvia verso una retrocessione sempre più imminente e adesso anche “scivoloni” extra campo. Nulla a che vedere con il campionato o con il gioco del calcio ma con un posterbus rimasto incagliato tra le strade di Agrigento che, oltre a provocare danni, ha mandato in tilt il traffico cittadino.

Il furgone, alla cui guida c’era Giuseppe Arnone, che negli ultimi giorni ha rilevato alcune quote societarie, è rimasto incastrato tra gli stretti vicoli di via Pirandello provocando non pochi disagi. Il mezzo, prima di rimanere in bilico nella discesa che porta in via Empedocle, avrebbe anche urtato altri veicoli danneggiandoli. In tilt il traffico nel centro città con le Volanti della polizia che hanno dovuto regolare la viabilità. Sul posto, invece, oltre agli stessi poliziotti sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per rimuovere il furgone e mettere in sicurezza la zona.