La Fortitudo sfida la corazzata Cantù

Dopo tre vittorie e tre sconfitte arriva una sfida molto complicata per la Fortitudo Agrigento che, domenica alle ore 12, affronterà la corazzata Cantù allenata dall’ex ct della nazionale Romeo Sacchetti, l’uomo che ha riportato l’Italia ai Mondiali ed alle Olimpiadi dopo più di un decennio. L’obiettivo dichiarato della società è quello di ritornare nel grande palcoscenico della Serie A1, la Fortitudo vuole continuare a sorprendere dopo diverse vittorie, prestazioni importanti ed un arresto rocambolesco contro Milano. Fin qui la squadra di Sacchetti ha perso solamente contro la Vanoli Cremona e coach Cagnardi dovrà puntare sul proprio gioco impostato su una difesa solida ed una circolazione di palla dinamica per provare a contrastare la velocità e la forza di Cantù, attualmente prima in classifica a pari merito con la Vanoli.

Ecco le parole di coach Cagnardi prima della trasferta: “Giocare contro Cantù è per Agrigento una partita dal sapore particolare. Una società storica per la pallacanestro italiana guidata da un coach che ha portato la nostra nazionale alle olimpiadi, sono per noi un forte stimolo e vogliamo fortemente presentarci con il vestito migliore per onorare al meglio questa sfida nella quale proveremo ad essere competitivi proponendo la nostra pallacanestro fatta di difese e circolazione di palla.La forza dei nostri avversari è risaputa ma non possiamo guardare troppo agli altri, siamo concentrati su noi stessi“.

Appuntamento domenica alle ore 12 al Palafitline Desio, partita che potrà essere seguita su LNP Pass.