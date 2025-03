La Polizia Penitenziaria celebra 208 anni, la cerimonia provinciale ad Agrigento

Nella casa Circondariale “Sovrintendente Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento si svolgerà la cerimonia provinciale per le celebrazioni del 208″ Anniversario della fondazione del glorioso Corpo della Polizia

Penitenziaria che si terrà il 26 marzo alle ore 16.30.

La cerimonia provinciale, che accoglie altresì la Casa Circondariale di Sciacca, diverrà occasione per

ricordare i valori della tradizione del Corpo della Polizia Penitenziaria rimasti intatti, pur, nel corso del

necessario processo di innovazione awiato che ha portato al raggiungimento di grandi risultati quali sono lo spirito di abnegazione, l’alto senso del dovere e le prestigiose specializzazioni ottenute nel tempo.

Si coglie occasione anche per dedicare un particolare pensiero ai ciduti di tutte le epoche, ed alle loro

famiglie, che hanno immolato la propria vita allo spirito di sacrificio nellhdempimento del loro alto senso

del dovere, rifuggendo il compromesso, sacrificando velleità, in nome dei principi fondanti la nostra storia

che ci hanno permesso di essere ciò che siamo oggi, nel corso di un lungo viaggio lungo ormai da due secoli.

Alla giornata saranno presenti, le locali Autorità Civili, Militari e religiose, i familiari dei caduti, gli appartenenti al Corpo in quiescenza, IANPEE, le Associazioni che da sempre, ed a vario titolo, supportano il mondo penitenziario, oltrechè i Rappresentanti regionali dei Sindacati di Polizia Penitenziaria.