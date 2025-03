La Polizia Penitenziaria festeggia 208 anni, la cerimonia al carcere Pasquale Di Lorenzo

Una storia lunga 208 anni. E’ quella del corpo di polizia penitenziaria. Un anniversario che è stato celebrato anche ad Agrigento, con una cerimonia che ha avuto luogo all’interno del Carcere Pasquale Di Lorenzo alla presenza, tra gli altri, dei rappresentanti della struttura carceraria di Sciacca, oltre che del Prefetto Caccamo e delle altre cariche militari, civili e religiosi.

Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale e dell’alzabandiera si è passati la lettura dei messaggi a cura del Comandante facente funzioni del Reparto della Casa Circondariale Aurora Monica Mirabile, e della Direttrice del carcere Anna Puci.

E’ stata l’occasione per sottolineare l’importante funzione che svolgono gli agenti sul territorio, e in particolare all’interno degli istituti di pena. Un lavoro complesso e delicato in un momento storico difficile, nel quale si fa sentire, ad Agrigento come nel resto d’Italia, il problema del sovraffollamento carcerario che determinano un pesante carico di lavoro e difficili condizioni operative.

Durante la cerimonia premiati gli agenti che si sono distinti in particolare attività, anche fuori dal servizio. Tra questi:

-Lode all’Ispettore Superiore Fiore Antonino, l’Ispettore Superiore Ferro Giovanni, il Sovrintendete Spinelli Calogero, il Vice Sovrintendete Maragliano Filippo, l’Assistente Capo Coordinatore Sutti Antonino,

l’Agente Scelto Maragliano Giovanni, l’Agente Scelto Alongi Andrea Giuseppe, e l’Agente Scelto Avenia Roberta, con la motivazione: “in attività di servizio, riusciva, unitamente ad altro personale, a sventare un tentativo di evasione da un manipolo di detenuti che si erano posti tra il muro di cinta e la porta carraia. Il lodevole pronto intervento posto immediatamente in essere è risultato decisivo per scongiurare il piano di fuga.”

-Lode all’agente scelto Alongi Andrea che “unitamente ad altro personale, con spirito di iniziativa dimostrando capacità operative ed encomiabili competenze professionali, si prodigava per spegnere un incendio causato da un detenuto, propagatosi in tutto il reparto, assicurando con immediatezza, l’evacuazione di tutti i detenuti della sezione.”

-Riconoscimento All’Assistente Capo Coordinatore Pietro Scarpinata, All’Agente Scelto Pasquale Sinaguglia, All’Agente Piero La Grassa “per essersi contraddistinto, nei servizi di vigilanza e osservazione nelle sezioni detentive ex art. 42 del DPR 82/1999, per spirito di appartenenza, senso del dovere e incondizionata disponibilità ad assolvere gli incarichi affidati, rappresentando fulgido esempio per i colleghi”;

-Nota di elogio del Direttore della Casa incendiale di Agrigento e del Comandante del Reparto al Vice Sovrintendente Canta Giuseppe e al Vice Sovrintendente Navarra Salvatore.