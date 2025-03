“La Sagra è donna” al via stasera la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore

Nel giorno dedicato alla donna prende ufficialmente il via la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore. Questa sera, a partire dalle ore 18:00, via Atenea si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per celebrare le donne agrigentine e di tutto il mondo, perché “La Sagra è donna”.

“L’apertura della Sagra del Mandorlo in Fiore con un omaggio alle donne non è solo una scelta simbolica, ma anche un modo per evidenziare come la tradizione folkloristica agrigentina sia profondamente legata alle figure femminili. Dai canti alle danze, dalle lavorazioni artigianali alle storie tramandate oralmente, le donne hanno sempre avuto un ruolo chiave nella trasmissione culturale”, dice il coordinatore della kermesse Carmelo Cantone.

Nei pressi di Dacanto, locale simbolo del rispetto e della valorizzazione delle donne, sarà proiettato un emozionante filmato con oltre 230 scatti della talentuosa fotografa agrigentina Linda Amella. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sarà la voce di Agata Sardo, accompagnata dai ritmi del cajon di Carmelo Moscato e dal sax di Damiano Tarallo

A completare la serata, le ragazze dei gruppi folkloristici agrigentini distribuiranno rametti di mimosa, segno di omaggio e riconoscenza verso tutte le donne.