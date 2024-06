“La Sicilia dei Templi”, al via il biglietto unico cumulativo per visitare 4 parchi archeologici

Un biglietto unico cumulativo per visitare i tre principali Parchi archeologici della Sicilia occidentale e il Museo Salinas di Palermo. Sarà possibile a breve, grazie a un accordo raggiunto fra il dipartimento dei Beni culturali e i musei che per la prima volta renderà possibile l’ingresso alla Valle dei Templi, ai Parchi di Segesta e Selinunte e al Museo archeologico di Palermo esibendo un unico tagliando ‘La Sicilia dei Templi’. Un’occasione per risparmiare, scoprire e mettere a confronto quattro tra i più bei siti siciliani, che prevedono un cartellone estivo ricco di spettacoli e mostre. L’iniziativa sarà presentata alla stampa mercoledì 26 giugno, alle 9.30, al Museo archeologico Salinas dall’assessore regionale ai Beni culturali e Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, alla presenza del dirigente generale del dipartimento dei Beni culturali Mario La Rocca, dei direttori Giuseppe Parello (Museo Salinas), Luigi Biondo (Parco di Segesta), Felice Crescente (Parco di Selinunte), Roberto Sciarratta (Valle dei Templi) e di Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture che cura i servizi aggiuntivi dei siti coinvolti