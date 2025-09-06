L’acqua si perde in via Gioeni: “Aica intervenga subito”

Nella qualità di aderente al “Comitato Gioeni” di Agrigento, Angelo Piraneo segnala a all’A.I.C.A. la presenza di una perdita idrica quasi all’altezza del civico 57 di via Gioeni, Agrigento.

Il cittadino lamenta, inoltre che, “nonostante le innumerevoli segnalazioni, essa avviene da parecchio tempo, fa supporre che ci sia una grave disattenzione del Servizio idrico integrato, che farebbe quindi bene ad intervenire urgentemente per tesaurizzare il prezioso liquido evitandone la dispersione e, peraltro, per impedire che qualche passante scivoli sul marciapiede bagnato. Ciò detto, confido nel sollecito intervento dell’Azienda perché sia definitivamente risolto il problema”.