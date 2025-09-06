Malore per tre migranti a Lampedusa, trasferiti in ospedale 

Un marocchino, un bengalese e un minorenne originario della Guinea Conakry sono stati evacuati dalla motovedetta Cp319 della guardia costiera dalla ong Solidaire e sbarcati a Lampedusa. I tre accusavano diversi problemi fisici e sono stati trasferiti al poliambulatorio di contrada Grecale. Il minore viaggia con la madre, la sorella anch’essa minorenne e il fratello. Secondo quanto riferito al momento dello sbarco, il barcone di 14 metri sul quale i sette erano a bordo insieme ad altri migranti e’ partito da Zuwara, in Libia.