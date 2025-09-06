Lampedusa

Malore per tre migranti a Lampedusa, trasferiti in ospedale 

I tre accusavano diversi problemi fisici e sono stati trasferiti al poliambulatorio di contrada Grecale

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Un marocchino, un bengalese e un minorenne originario della Guinea Conakry sono stati evacuati dalla motovedetta Cp319 della guardia costiera dalla ong Solidaire e sbarcati a Lampedusa. I tre accusavano diversi problemi fisici e sono stati trasferiti al poliambulatorio di contrada Grecale. Il minore viaggia con la madre, la sorella anch’essa minorenne e il fratello. Secondo quanto riferito al momento dello sbarco, il barcone di 14 metri sul quale i sette erano a bordo insieme ad altri migranti e’ partito da Zuwara, in Libia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Lampedusa

Malore per tre migranti a Lampedusa, trasferiti in ospedale 
Sicilia

Carceri, la denuncia dei sindacati: “In Sicilia situazione è drammatica”
Catania

Officina allacciata abusivamente alla rete elettrica, denunciato il titolare
Catania

In escandescenza minaccia un carabiniere, denunciato 51enne
Cultura

I 100 anni di Andrea Camilleri, Schifani: “Ha trasformato la Sicilia”
Catania

Tenta di fuggire a bordo di un’auto rubata. 35enne inseguito e arrestato dalla Polizia