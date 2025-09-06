Lotta ai parcheggiatori abusivi: CC denunciano un molesto 28enne e sanzionano un 42enne

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno attuato un articolato dispositivo di vigilanza che ha interessato il centro storico e altri punti sensibili dell’isola. L’iniziativa è stata finalizzata a garantire sicurezza, rispetto del decoro urbano, contrasto ai reati legati agli stupefacenti e verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri sono stati chiamati ad intervenire in un parcheggio nei pressi di via Riva delle Poste, dove un turista straniero era stato avvicinato da un uomo che, con tono insistente e atteggiamento minaccioso, le aveva chiesto del denaro per il posteggio e la sorveglianza dell’auto. Inizialmente l’autista ha evitato di consegnare il denaro fingendo di non comprendere la richiesta a questo punto, però, la situazione è degenerata. Il parcheggiatore abusivo ha iniziato a minacciare la vittima colpendola con calci e spintoni. Fondamentale è stata la chiamata al 112 da parte di alcuni cittadini che hanno assistito al diverbio e segnalato l’accaduto alla Centrale operativa del comando provinciale di Siracusa. L’operatore, acquisite le informazioni puntuali con una dettagliata descrizione del soggetto, ha disposto l’invio immediato di una pattuglia già presente sul territorio che ha consentito di identificare e denunciare in stato di libertà un tunisino di 28 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato di tentata estorsione. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato anche in possesso di modica quantità di stupefacente del tipo hashish e marijuana tanto da essere segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale.

Nella circostanza anche un marocchino 42enne è stato sorpreso nella stessa zona intento ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo ed è stato sanzionato amministrativamente dai militari.