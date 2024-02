Ladri al Comune di Agrigento, impiegati fuori e carabinieri sul posto

Ladri al Comune di Agrigento. Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte nel Palazzo di città. Una volta dentro, secondo una prima ricostruzione, avrebbero preso di mira le stanze del sindaco Miccichè e del segretario comunale. Diversi cassetti sono stati aperti ed è stato anche rubato un computer.

Svuotati anche i distributori automatici di snack presenti nel foyer del teatro Pirandello. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato tutti gli ingressi e fatto uscire gli impiegati per effettuare i necessari rilievi. Presenti anche agenti della Digos. Al momento l’ingresso al Comune non è consentito a nessuno.

“Stamattina abbiamo avuto questa sorpresa – dice il sindaco Franco Miccichè – diversi uffici sono stati messi a soqquadro. Documenti e carte per terra, cassetti e armadi aperti.” “Un atto di assoluta inciviltà – commenta l’assessore Piparo – le forze dell’ordine prenderanno le dovute misure per questa azione che porta in città un clima brutto. Speriamo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia.”