Ladri al Polo universitario, uno di loro resta ferito: indagini 

Ladri al Polo universitario di Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nell’edificio nel quartiere Calcarelle. Una volta dentro hanno subito preso di mira le macchinette di snack e bibite portando via le monete custodite all’interno. Uno dei balordi, forse nel tentativo di forzare una finestra, si è ferito. Evidenti le tracce di sangue lasciate nella struttura. Al via le indagini, proprio dall’analisi del sangue, per cercare di risalire ai responsabili del furto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti e della Scientifica.