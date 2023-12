Ladri svaligiano casa nel centro di Agrigento, 10 mila euro il bottino 

Ladri in azione nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione in un appartamento di proprietà di un pensionato settantenne e rubare tutti gli oggetti preziosi. Portati via orologi, oro, gioielli. Il bottino, in corso di quantificazione, ammonterebbe a circa 10 mila euro.

È stato il proprietario di casa, che mancava da tre giorni, a fare l’amara scoperta al suo rientro. All’uomo non è rimasto altro che recarsi dalla polizia e denunciare il furto. I ladri probabilmente hanno utilizzato la “chiave bulgara”. Non ci sono segni di effrazione. Si tratterebbe, dunque, di una banda di specialisti. Al via le indagini per risalire ai responsabili.