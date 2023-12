Ladri tentato furto al Bingo, sistema di allarme li mette in fuga 

Si sono intrufolati all’interno del Bingo di via Acrone, nel cuore di Agrigento, forzando un ingresso secondario ma il sistema di allarme è subito scattato mettendo in fuga i malviventi. Tentato furto la scorsa notte nella sala Bingo. Ad entrare in azione almeno due persone.

Un colpo soltanto tentato e non messo a segno grazie all’allarme che è scattato immediatamente. Il segnale è arrivato anche alla sala operativa della polizia e in breve tempo le Volanti hanno raggiunto il posto. I ladri non sono riusciti a portare via nulla. Al vaglio le immagini delle telecamere per risalire all’identità dei malviventi.