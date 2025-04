Rissa tra tunisini a Sciacca, scattano tre denunce

Gli agenti di polizia del commissariato di Sciacca hanno denunciato per rissa tre giovani di nazionalità tunisina, di età compresa tra i 22 ed i 23 anni, a margine di una rissa scaturita in pieno giorno nei pressi della scuola primaria di via Giuseppe Licata; Uno di loro ha uscito fuori un coltello, pare anche di grosse dimensioni, colpendo e ferendo proprio un connazionale.

Sul posto è intervenuta la Polizia che ha riportato la calma e avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Residenti preoccupati e proprio oggi un cittadino Antonio Dimino, ha deciso di rivolgere un appello, affinché vengano effettuati maggiori controlli.