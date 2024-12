Ladri “visitano” appartamento a Monserrato, rubati 4mila euro in contanti 

Ladri in azione in un condominio a Monserrato, quartiere periferico di Agrigento. Ignoti malviventi, approfittando dell’assenza in casa della proprietaria, sono riusciti ad entrare nell’abitazione. Dopo aver rovistato dappertutto hanno individuato il nascondiglio in cui erano custoditi i soldi.

I balordi sono così riusciti a portare via 4mila euro in contanti. A fare la scoperta è stata la proprietaria dell’appartamento, una sessantenne agrigentina. La donna non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Al via le indagini per risalire all’identità dei responsabili.