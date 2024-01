Ladri “visitano” il ginnasio Empedocle, rubati soldi dei distributori automatici

Ignoti malviventi hanno fatto irruzione al ginnasio Empedocle in via Diodoro Siculo, ad Agrigento. I ladri, dopo aver forzato un infisso, sono riusciti ad entrare nell’edificio scolastico e rubare i soldi custoditi all’interno delle macchinette automatiche di snack e bevande.

Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Dopo aver messo il colpo i balordi si sono allontanati facendo perdere le tracce. A fare la scoperta sono stati i collaboratori scolastici. Il dirigente dell’istituto ha presentato una denuncia. Al via le indagini per risalire ai responsabili del furto.