L’Akragas: vittoria sofferta, battuto un buon Sant’Agata

L’Akragas batte il Sant’Agata per uno a zero al termine di una partita dai due volti.

Dopo un primo tempo sofferto, con gli ospiti ad un passo dal gol in diverse occasioni, nella ripresa i biancazzurri hanno colpito alla prima occasione creata ed hanno legittimato il successo con un ottimo finale di gara.

Nei primi 45’, meglio il Sant’Agata, che con Squillace e Aquino (sostituito al 36’), hanno impegnato in almeno quattro occasioni, l’estremo difensore akragantino, Sorrentino.

Per l’Akragas un solo tiro in porta da parte di Llama, parato da Iovino. Troppo poco per la formazione di casa messa alle strette dalla compattezza e dalla freschezza atletica degli ospiti.

Ma nella ripresa, dopo qualche aggiustamento tattico apportato da Coppa, la partita è cambiata.

Con il passare dei minuti, l’Akragas ha iniziato a guadagnare terreno mentre l’azione del Sant’Agata perdeva dinamicità. La squadra di Facciolo si allunga e presta il fianco alla pressione akragantina che viene premiata al 24’: Llama si invola sulla fascia destra, mette al centro un pallone che Di Mauro difende e scaraventa alle spalle di Iovino.

E’ il momento migliore della squadra di casa che avverte la difficoltà degli avversari e che un minuto dopo potrebbe raddoppiare ma l’estremo difensore ospite respinge la conclusione di Llama.

Al 32’ l’argentino è ancora protagonista con un tiro da circa trenta metri che colpisce la traversa e batte sulla linea ma non entra.

Nel finale la squadra di Coppa mantiene il controllo della partita e conquista tre punti fondamentali.

IL TABELLINO

AKRAGAS-CITTA’ DI SANT’AGATA 1-0

AKRAGAS (4-3-1-2): Sorrentino; Baio, Pantano (51’ Mannina), Cipolla, Rechichi; Sanseverino, Scozzari (46’ Ruffino), Di Mauro; Llama; Trombino (51’ Marrale), Litteri. A disp.: Busà, Crisiglione, Rossi, Scandurra, Di Stefano, Bruno. All. Coppa 6.

CITTA’ DI SANT’AGATA (3-4-3): Iovino, Capitano, Squillace, Esposito, Fragapane, Nagy, Aquino (36’ pt Di Domenico), Marcellino, Carrozzo (81’ Lo Grande), D’Amore (81’ Nunzi), Mincica. A disp.: Bottino, Cavalli, Sulis, Comito, Mal, Sellitti. All. Facciolo 6

ARBITRO: Toro di Catania 6

GUARDALINEE: Di Marco-Damiano

MARCATORI: 69’ Di Mauro

NOTE: spettatori 500. Ammoniti: 43’ Capitano, 91’ Nagy

Angoli: 1-3

Recupero: pt 3′, st 7′.