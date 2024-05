Gambizza uomo davanti un bar, arrestato 76enne

Ieri pomeriggio a Misterbiano, in via Matteotti, ha sparato tre colpi di pistola alle gambe e alla braccia di un uomo di 55 anni, ferendolo in modo non grave. Nel giro di poche ore i carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato un settantaseienne, che dovrà rispondere di tentato omicidio e di porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo. La vittima è ricoverata all’ospedale San Marco di Catania ed è fuori pericolo di vita. L’aggressore, che si trovava alla guida della sua auto, ha incrociato il 55enne, che percorreva a piedi la stessa via.

Parcheggiata la macchina, ha seguito a piedi la vittima, ha estratto dalla tasca una pistola e ha fatto fuoco, prima di dileguarsi in auto. Le immagini di videosorveglianza e alcune testimonianze hanno portato i carabinieri a individuare il responsabile, localizzato in via Zia Lisa, dove l’uomo, ancora sulla sua Fiat Panda, vedendosi oramai circondato dalle pattuglie, non ha opposto alcuna resistenza. Al momento le indagini avrebbero permesso di accertare che all’origine del tentato omicidio vi sarebbe una questione legata a un litigio risalente allo scorso mese, quando ilil 76enne sarebbe stato offeso in pubblico.