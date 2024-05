Migranti, tre sbarchi a Lampedusa

Altri 61 migranti, 3 dei quali, tunisini, rintracciati in contrada Imbriacola dai carabinieri, sono giunti a Lampedusa, dove dalla mezzanotte gli sbarchi sono saliti a 7, per un totale di 227 persone. La motovedetta V1302 della Guardia di finanza ha soccorso un barcone di 10 metri salpato da Zuwara, in Libia, con 43 bengalesi, egiziani, pakistani e siriani a bordo.

E sempre la Gdf ha soccorso 15 tunisini, fra cui 4 donne, partiti da Mahdia con una barca di 5 metri in legno. Tutti sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 80 ospiti. Su disposizione della prefettura sono state trasferite 217 persone che in serata giungeranno a Porto Empedocle: 173 adulti andranno all’hub di Catania, 44 minori a Villa Sikania, a Siculiana.