“L’alloro di Patrizia” cresce nella scuola Esseneto di Agrigento

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, l’istituto comprensivo ad indirizzo musicale “Esseneto” di Agrigento ha voluto ricordare la maestra Patrizia Russo, uccisa a Solero dal marito Giovanni Salamone. La maestra, per tanti anni ha insegnato scienze motorie nell’istituto agrigentino, e proprio oggi in suo ricordo sono stati organizzati momenti da parte delle classi terze e giochi a staffetta dagli alunni di Infanzia e Primaria.

Alla manifestazione hanno partecipato donne affermate nello sport ed impegnate contro la violenza, Mariella Buffa, dirigente dell’ufficio scolastico regionale; Sonia Zicari, comandante della polizia stradale; Giusy Interdonato, responsabile anticrimine della questura; Antonella Attanasio, presidente Coni, Roberta Lala, presidente dell’Akragas calcio; Giusy Parolino, campionessa italiana di giavellotto.

Al termine della manifestazione è stato piantato un alberello di alloro nella villetta interna all’Istituto, simbolo di trasformazione della violenza in vittoria. “L’alloro di Patrizia, dice il dirigente scolastico Francesco Catalano, sarà solo uno dei passi che faremo con il fine di provvedere alla ridefinizione di aiuole e spazi circostanti”.