Passeggiata archeologica, strada chiusa per tre giorni per lavori

La prossima settimana saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione lungo la strada statale 118 “Corleonese Agrigentina”, in territorio comunale di Agrigento (Viale Passeggiata Archeologica). Lo rende noto l’Anas. In particolare, lunedì 9 ottobre, sarà interessato il tratto dal km 149,800 (Località Bonamorone-Sede Anas) al km 150,200 (Intersezione Viale Passeggiata Archeologica/Via Petrarca). Martedì 10 ottobre e mercoledì 11 ottobre, invece, le lavorazioni saranno eseguite nel tratto compreso dal km 150,200 (Intersezione Viale Passeggiata Archeologica/Via Petrarca) al km 151,400 (Viale Passeggiata Archeologica/zona Porta Aurea). In tutti i giorni la statale sarà pertanto chiusa al traffico nei relativi tratti interessati dalle ore 9.30 alle ore 19.00, con traffico consentito ai soli mezzi del servizio pubblico e ai residenti. Le indicazioni sui percorsi alternativi saranno segnalate sul posto.