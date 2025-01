Lavori di riqualificazione al plesso “Verga” di Agrigento

L’Amministrazione Comunale di Agrigento sta portando avanti un importante intervento di riqualificazione e ripristino sul plesso scolastico “Verga”, volto a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche al rientro degli studenti. I lavori, affidati alla ditta Rekeep, si sono concentrati principalmente sulla risistemazione del sistema di riscaldamento, ormai completamente deteriorato. Questo intervento si è reso necessario per risolvere un problema critico che ha interessato il plesso negli ultimi mesi e che aveva causato disagi alla comunità scolastica.

GLI INTERVENTI

Durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, si è proceduto con: Aspirazione dell’acqua presente nel vuoto tecnico mediante l’utilizzo di mezzi meccanici, operazione indispensabile per individuare e intercettare la tubazione principale dell’impianto di riscaldamento; Sostituzione delle tubazioni ammalorate con nuove tubazioni in PP-R e multistrato, materiali di ultima generazione che garantiscono una maggiore durata nel tempo rispetto alle precedenti tubazioni in ferro; Bonifica completa dell’area interessata, eliminando accumuli di acqua stagnante presenti nella struttura; Riparazione di perdite idriche, assicurando così un ambiente scolastico più sicuro e salubre.

«Questo intervento rappresenta un esempio di buona programmazione da parte dell’Amministrazione», dichiarano l’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato e l’assessore alla Pubblica istruzione Gioacchino Alfano. «Effettuare i lavori durante la pausa scolastica ci ha permesso di ridurre al minimo i disagi per studenti e personale scolastico, garantendo che al rientro le attività didattiche possano riprendere in modo regolare». Grazie alla tempestività e all’efficacia di questi lavori, il plesso “Verga” tornerà ad essere pienamente funzionale, con un impianto di riscaldamento efficiente e una struttura adeguatamente riqualificata. Questo intervento non solo risolve criticità immediate, ma rappresenta anche un investimento sulla qualità e sulla sicurezza degli ambienti scolastici di Agrigento.