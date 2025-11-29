Agrigento

L’avvocato Allotta consegna tre esemplari della “Targa appuntato Allotta” ai Carabinieri di Agrigento

Sono tre gli esemplari destinati alle edizioni 2026, 2027 e 2028 del premio.

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Ad Agrigento questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, l’Intendente di Finanza Emerito, Avv. Gaetano Allotta, insignito dell’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha consegnato personalmente al Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio, tre esemplari della tradizionale “Targa Appuntato Allotta”, destinati alle edizioni 2026, 2027 e 2028 del premio.
La Targa “Appuntato Allotta”, istituita oltre quarant’anni fa, rappresenta uno dei riconoscimenti più significativi e radicati nella tradizione dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Agrigento.
Il premio venne istituito dall’Avv. Allotta in memoria del padre Benedetto, Appuntato dei Carabinieri, uomo di profonda umanità, al quale la comunità agrigentina e l’Arma sono ancora oggi affettuosamente legati. Le tre targhe, realizzate in argento e recante l’antico stemma araldico dell’Arma, saranno custodite presso il Comando Provinciale e consegnate, nelle rispettive edizioni annuali, ai militari che, individuati dal Comandante Provinciale, si saranno particolarmente distinti per dedizione, impegno, spirito di servizio e vicinanza alla collettività.

