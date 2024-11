Le Fabbriche, sede stabile della Fondazione Orestiadi ad Agrigento, conquistano un nuovo importantissimo risultato raggiungendo un obiettivo molto atteso che coniuga la fruizione turistica di un bene della città con l’organizzazione di eventi culturali ancora più prestigiosi.

A seguito di un accordo formale con il parroco della Basilica dell’Immacolata e con la diocesi, facendo seguito alla pregressa e fattiva collaborazione con il Mudia, con cui era già stato stipulato un protocollo d’intesa, le Fabbriche assumono la gestione del “conventino chiaramontano” che sarà finalmente aperto al pubblico per le visite e, al contempo, quale sede esclusiva per la realizzazione di eventi culturali di alto prestigio.

“Il cosiddetto conventino chiaramontano – afferma Beniamino Biondi, direttore de Le Fabbriche – che fa parte del più ampio e antico complesso francescano, è uno dei luoghi più affascinanti del centro storico di Agrigento. Risalente al XIV secolo, il conventino è caratterizzato da un pregevole portale fiancheggiato da due meravigliose bifore; all’interno, tra pareti di tufo, risaltano imponenti volte a crociera e capitelli finemente intagliati, e un monumentale sarcofago, opera più tarda risalente al XVII secolo. Sebbene conosciuto da tutti gli agrigentini per il suo antico prospetto, il conventino non è mai stato accessibile, con l’eccezione di sporadiche iniziative e visite guidate. Grazie a questo accordo siglato tra la diocesi e il presidente della Fondazione Orestiadi Calogero Pumilia, dando merito al prestigio che le Fabbriche in pochi mesi hanno assunto come vettore di un’intensa e qualificata vita culturale, il conventino sarà restituito al patrimonio culturale degli agrigentini come un luogo vivo e presente alla città, consentendone la piena fruizione e con una specifica programmazione culturale inserita nel cartellone più ampio delle molteplici attività che riguardano Le Fabbriche”.

Il conventino chiaramontano sarà visitabile dalla giornata di giovedì 21 novembre alle ore 18:00 e a seguire tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, seguendo gli stessi orari de Le Fabbriche che al momento ospitano, oltre a numerosi eventi, la mostra fotografica “Gente mia” di Gianfranco Jannuzzo, prorogata fino al 6 gennaio 2025.