Le Scuole al Presepe vivente di Montaperto

Dopo una pausa di 5 anni, il Presepe vivente di Montaperto, frazione a nord ovest di Agrigento, alimenta ancora l’atmosfera natalizia locale. Il pittoresco borgo, tra le colline agrigentine, è cornice ad una Betlemme in miniatura in cui ai visitatori sono rappresentati momenti di vita quotidiana, usi, costumi, tradizioni, che rievocano fedelmente il racconto della “Lieta Novella”, rendendo l’esperienza unica e intensa.

La 12ª edizione, come sempre, non ha deluso: l’inaugurazione con le scuole ha regalato momenti indimenticabili a studenti e insegnanti, lasciandoli incantati dalla cura dei dettagli e dall’atmosfera unica creata dalle scene della Natività. Questa iniziativa non solo celebra la tradizione cristiana, ma promuove anche il valore educativo e culturale del presepe, coinvolgendo le nuove generazioni.

Il presepe sarà visitabile nelle seguenti date: 26, 28 e 29 dicembre 2024, 1 gennaio 2025 e Dal 4 al 6 gennaio 2025.

Un’occasione perfetta per vivere un Natale autentico, fatto di emozioni, spiritualità e tradizioni senza tempo.