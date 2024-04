Prenderà il via ad Agrigento, martedì 30 aprile alle ore 9:00 presso Casa Sanfilippo, il workshop internazionale, organizzato dal Polo Territoriale Universitario di Agrigento in collaborazione con il Parco Archeologico Valle dei Templi, “Le Università italiane per Agrigento Capitale della Cultura 2025”, nell’ambito delle attività del Dottorato di Interesse Nazionale in “Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione” – PASAP_MED.

Un centinaio di studiosi, tra docenti e dottorandi di tredici tra le più prestigiose Università Italiane saranno coinvolte nel workshop internazionale, che si svolgerà ad Agrigento, dal 29 aprile al 3 maggio per esplorare una ricerca scientifica su temi e questioni riguardanti la città e il territorio. I progetti innovativi vedranno la luce nel 2025, in occasione delle celebrazioni di Agrigento Capitale della Cultura.

Il Polo Territoriale Universitario di Agrigento -Università degli Studi di Palermo ospiterà l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, l’Università di Foggia, la Sapienza Università di Roma, l’Università degli studi Roma TRE, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi della Basilicata, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università IUAV di Venezia e il CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il PASAP_Med, di cui fa parte il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, è un Dottorato nazionale che opera nella ricerca, tutela, valorizzazione, comunicazione e gestione del Patrimonio culturale, affiancando alla tradizionale formazione, in ambito archeologico, architettonico, storico, storico-artistico, antropologico, una preparazione multi-disciplinare. La complessità del Patrimonio culturale è assunta come materiale di studio che alimenta ricerche originali sul sistema storico-ambientale.

In occasione dell’importante appuntamento di Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025, il Polo Territoriale di Agrigento e il PASAP_Med puntano i riflettori sulla Città dei Templi, indagando il rapporto tra il suo presente e la sua vocazione archeologica e paesaggistica.

Incontri, sopralluoghi, seminari e lezioni si svolgeranno presso la sede del Polo, presso il Parco archeologico “Valle dei Templi”, il Museo archeologico “Pietro Griffo” e nei luoghi più significativi dell’archeologia e della città contemporanea.