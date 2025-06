Polizia: 10 nuovi agenti in arrivo tra Licata, Canicattì e Palma di Montechiaro 

Non appena a conoscenza dei dati numerici e dei connessi uffici a cui erano destinati gli arrivi di personale da parte del Dipartimento presso la Questura di Agrigento, in data 21 Giugno c.m. avevamo scritto alla nostra segreteria nazionale e al nostro Capo della Polizia sull’improcrastinabile esigenza di un necessario ripianamento delle carenze organiche presso i cinque presidi esistenti nella nostra Provincia, Sciacca, Licata, Porto Empedocle, Canicattì e Porto Empedocle, non escludendo mai le nostre specialità, stradale, postale e ferroviaria, senza mai parlare di potenziamento, che secondo una nostra analisi potrà avvenire solo nel 2028,specificando dove, contrariamente a quando avevano anticipato, le risorse umane necessitavano con urgenza, pena il collasso della sicurezza in quegli avamposti.

Così Alfonso Imbrò: “Non possiamo che esprimere un nostro ringraziamento al Sig . Capo della Polizia Vittorio Pisani e al nostro Questore Tommaso Palumbo, per aver compreso il nostro grido d’allarme. Per Agrigento erano destinati nr 6 agenti presso il Commissariato di porto Empedocle e 4 a Palma di Montechiaro, ieri ci sono state fornite le veline nominative dei movimenti del ruolo Agenti e Assistenti che avranno decorrenza giuridica dall’8 settembre c.a. e le dieci unità destinate alla Questura di Agrigento verranno destinate, così come da noi suggerito, 6 Agenti al Commissariato di P.S. di Licata; 2 Agenti al Commissariato di Canicattì e 2 Agenti al Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, rimangono fuori, nostro malgrado, gli altri uffici per i quali avevamo richiesto l’invio di almeno due unità ciascuno, ma siamo ottimisti in una movimentazione interna che rientra nei poteri del Questore di Agrigento, persona di indubbio spessore organizzativo, con il quale già in mattina ci siamo confrontati positivamente per l’interesse comune.

Dal 14 Luglio di quest’anno quasi 5000 Agenti inizieranno presso le rispettive scuole di Polizia la prima fase del loro corso formativo che li vedrà assegnati presso tutte le articolazioni territoriali il prossimo 14 di Gennaio 2026, inizieremo già da adesso la nostra azione di dialogo con il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia, tramite il nostro eccellente Segretario Generale Nazionale Antonino Alletto, a cui va il nostro ringraziamento, che ha sempre dimostrato particolare attenzione per la Questura di Agrigento con i suoi puntuali e determinanti interventi a favore della nostra categoria, intervento che, come si potrà facilmente rilevare, ha impedito che un Commissariato importante come quello di Licata potesse scivolare nel baratro dell’inefficienza a causa di una dolorosa mancanza di personale che potesse garantire gli standard di sicurezza di un paese particolarmente esposto al crimine organizzato e ad una dilagante criminalità comune.