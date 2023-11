L’esercito a Punta Bianca, Codacons e Lello Analfino aderiscono al sit-in di protesta

L’Esercito militare torna al poligono Drasy per le esercitazioni. L’associazione Mareamico ha organizzato per lunedi 13 novembre alle ore .30 un sit in di protesta a Punta Bianca. Non solo ambientalisti, anche il Codacons sezione Agrigento parteciperà alla manifestazione per la richiesta di chiusura del poligono di drasi. “Vogliamo anche ricordare a tutti, che punta bianca non è ancora riserva naturale, lo vogliamo ricordare a tutti quei politici che ne fecero uno spot e cantarono vittoria come se avessero raggiunto un loro traguardo”, di legge nella nota di Giuseppe Di Rosa. Anche Lello Analfino, leader dei Tinturia, sarà presente lunedi mattina. “No alle esercitazioni, no alle guerre e si alla natura. Agrigento capitale della cultura merita un luogo, come Punta Bianca, libero dalle esercitazioni militari”, ha detto il cantante agrigentino.