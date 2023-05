Lettura e scrittura al carcere Petrusa, al via il progetto “Emozioni di carta”

La lettura e la scrittura come strumento di inclusione per i detenuti del Carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Questo è l’obiettivo del progetto “Emozioni di carta”, promosso dal gruppo di lettura Buk in collaborazione con la Caritas. “Siamo molto orgogliosi di portare avanti questo progetto. Proviamo ad entrare e a descrivere il mondo delle emozioni e dei nostri sentimenti che condivideremo con i detenuti e con i ragazzi delle scuole”, dichiara Monica Brancato di Buk Agrigento. I membri del gruppo di lettura, incontreranno i detenuti, e si confronteranno con loro con delle letture e con delle parole appositamente selezionate dal libro “l’Atlante delle emozioni umane” e successivamente, sulla scorta di queste, i partecipanti saranno invitati a produrre un elaborato scritto, in prosa o poesia, o un disegno, mettendo in evidenza quelle che sono state le loro emozioni e sensazioni rispetto alla parola al centro dell’incontro. “Il nostro desiderio si è avverato e oggi usciamo fuori da quella che è la nostra zona confort, e ci dedichiamo ad una realtà, quella dei detenuti, persone che stanno già scontando la loro pena, e che devono essere riabilitati e quali miglior strumento se non quello della lettura che ci rende liberi in qualsiasi posto ci troviamo e ci fa parlare tutte le lingue del mondo”, dichiara Paola Gaglio, Buk Agrigento. Progetto che è allargato agli studenti dell’Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Favara e del liceo “R.Politi” di Agrigento.

