Lions Club Agrigento Host, consegnati raccoglitori per occhiali usati

Il Lions Club Agrigento Host ha consegnato ieri i raccoglitori per occhiali usati presso l’Ottica Conad del Centro Commerciale “Città dei Templi” e presso il Centro Ottico Cucchiara di Favara. Un ringraziamento particolare ad entrambi i punti di raccolta per l’adesione a questo importante service. Presente il delegato distrettuale Mariella Antinoro, il Presidente di Zona 26 Giuseppe Caramazza, il Presidente di Club Adriano Barba ed il segretario di club Vincenzo Sicorello.

Gli occhiali raccolti verranno spediti al centro nazionale Lions di Chivasso per la successiva manutenzione, pulizia e classificazione a secondo della gradazione prima di venire spediti nei Paesi in via di sviluppo. L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive. Noi facciamo la nostra parte!